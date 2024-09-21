‏وزير الصحة اللبناني: 31 قتيلا بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏وزير الصحة اللبناني، مقتل 31 شخصا بينهم أطفال في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.