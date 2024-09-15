نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحذر سكان الوزاني: غادروا قبل الرابعة عصرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الجيش الإسرائيلي، الأحد، منشورات على منطقة الوزاني جنوب لبنان، تحث سكان المنطقة على إخلاء منازلهم فورًا والتوجه نحو شمال منطقة الخيام قبل الساعة الرابعة عصرًا. المنشورات التي ألقى بها الجيش الإسرائيلي أكدت أن حزب الله اللبناني يطلق الصواريخ من المناطق التي طُلب إخلاؤها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، في ظل استمرار تبادل الهجمات اليومية منذ بدء الحرب في غزة.

وكان حزب الله قد حذر، السبت، من أن اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل سيؤدي إلى نزوح "مئات الآلاف" من الإسرائيليين، بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن هناك خيارين على الطاولة: إما التوصل إلى اتفاق يحقق الهدوء أو التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في خطاب ببيروت، إن حزب الله لا يسعى لبدء حرب، لكنه أكد أن "الخسائر ستكون ضخمة" في حال اندلاعها، وأن النزوح في شمال إسرائيل سيزداد بشكل كبير.