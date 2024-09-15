نائب إسرائيلي يطالب بإقامة "منطقة أمنية" في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

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أحمد جودة - القاهرة - دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أريئيل كلينر، إلى احتلال شريط أمني في لبنان يمتد حتى نهر الليطاني، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأكد كلينر في تصريحاته: "نحن بحاجة إلى العودة إلى مفهوم التمسك بالأرض، سواء في الجنوب أو الشمال وفي كافة أنحاء بلادنا"، مشيرًا إلى أن التوتر الأمني على الحدود الشمالية يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.

في مقابلة مع "معاريف"، دعا النائب إلى "احتلال منطقة أمنية في جنوب لبنان"، كحل للوضع الأمني المتدهور في شمال إسرائيل، مشددًا على أن الحدود الحالية في الشمال لا توفر الأمن المطلوب لسكان المنطقة.

وخلال زيارة قام بها كلينر إلى المنطقة الحدودية مع وفد من "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" – وهي مجموعة ضغط برلمانية تدعو إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية – عرض النائب رؤية استراتيجية "جديدة-قديمة" للتعامل مع التهديدات القادمة من الشمال، مشددًا على ضرورة العودة إلى سياسة الشريط الأمني.

وأضاف كلينر: "إما أن ننشئ منطقة أمنية تمتد حتى نهر الليطاني، أو ستصبح الحياة في شمال إسرائيل غير ممكنة"، لافتًا إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل الحلول الوسطى.

واختتم كلينر حديثه بالتأكيد على أن "ما دام أن لبنان يُعتبر دولة معادية، ووجود حزب الله يظل واقعًا في الجانب الآخر من الحدود، فإن الحل الوحيد المتاح هو السيطرة الكاملة على المنطقة".

يُذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كانت قد ذكرت في يونيو الماضي أن إسرائيل أنشأت بالفعل شريطًا أمنيًا بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.