العالم اليوم - نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

انتم الان تتابعون خبر نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - قال مكتب رئيس جزر القمر إن رئيس الدولة الواقعة في المحيط الهندي أصيب "بجروح طفيفة" في هجوم بسكين، أثناء حضوره جنازة زعيم ديني يوم الجمعة.

ونقلت الأسوشيتد برس عن مكتب الرئيس غزالي عثماني في بيان إن إصاباته ليست خطيرة، وإنه عاد إلى منزله، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم وهو قيد الاحتجاز، لكنه لم يذكر تفاصيل عن هوية المهاجم، أو أي معلومات أخرى عن ظروف الهجوم.

من جانبه، قال وزير الحكومة أبو بكر سعيد أنلي، يوم السبت، إن مدنيا أصيب أيضا خلال الهجوم أثناء محاولته حماية الرئيس.

وأعيد انتخاب عثماني رئيسا لجزر القمر في يناير في انتخابات رفضتها أحزاب المعارضة ووصفتها بأنها مزورة.

توفي شخص واحد على الأقل في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.