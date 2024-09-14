العالم اليوم - الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - تراجع الدولار الأميركي الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال محللون إن تحول توقعات السوق سببه تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الخميس عن صحيفتي وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز تفيد بأن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال خيارا، بالإضافة إلى تعليقات من مسؤول سابق بالمركزي الأميركي تدعم خفض الفائدة بحجم كبير.

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعودا من نسبة بلغت 15 بالمئة في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس.

وتوقعت الأسواق أيضا خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعا من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.

تحركات الأسعار

هبط الدولار بنسبة 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر.

وهبط الدولار أمام الين واحدا بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أمس الخميس، لكن كريستين لاغارد رئيسة البنك ثبطت توقعات إجراء خفض آخر في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

ودفعت مكاسب اليورو مؤشر الدولار إلى الهبوط 0.08 بالمئة إلى 101.08.

وقلص الدولار خسائره بعدما أظهرت بيانات تحسن ثقة المستهلكين الأميركيين في سبتمبر وسط تراجع التضخم.

لكن بيل دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أضاف اليوم الجمعة إلى التكهنات حول خفض المركزي الأميركي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، قائلا إن هناك احتمالا قويا لهذا التحرك وإن أسعار الفائدة حاليا عند ما بين 150 و200 نقطة أساس فوق ما يُدعى بالمعدل المحايد للاقتصاد الأميركي.

وأضاف "لم لا نبدأ فحسب؟".

وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف0.01 بالمئة إلى 1.31235 دولار ليضعف بعد اقترابه من أعلى مستوى في أسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد شروعه في خفضها 25 نقطة أساس في أغسطس.

وهبط الدولار أمام العملة السويسرية 0.38 بالمئة إلى 0.84780 فرنك.