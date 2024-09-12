نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تطلع بوتين على نتائج مباحثات مودي وزيلينسكي حول السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلع مستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مباحثات رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وفلاديمير زيلينسكي في أغسطس الماضي، حول مبادرة دلهي للسلام.

وقال دوفال: "أراد رئيس الوزراء مودي أن أطلعكم شخصيا على نتائج المباحثات التي أجراها مع زيلينسكي، وكنت حاضرا شخصيا عليها".

وعن العلاقات الهندية الروسية، أكد بوتين خلال لقائه دوفال أن الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين تكتسب زخما وقوة.

وأشار بوتين إلى أن تعزيز التعاون الثنائي ازداد بعد زيارة رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي لموسكو في يوليو الماضي.

وأضاف: "تكتسب شراكتنا الاستراتيجية المتميزة زخما وقوة وتتطور بالوتيرة المتفق عليها.. نحن سعداء أيضا بنجاح الهند في بناء وتعزيز دولتها وتطوير اقتصادها بقيادة رئيس الوزراء مودي".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تنتظر حضور رئيس الوزراء الهندي قمة "بريكس" في روسيا في 22 أكتوبر.



يذكر أن مودي زار كييف في 23 أغسطس، حيث أجرى محادثات مع زيلينسكي حول تسوية الأزمة الأوكرانية وسبل إحلال السلام