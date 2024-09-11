نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم هاريس في المناظرة ويتهمها بتصعيد الأزمات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مناظرة حادة بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكامالا هاريس، عبر شبكة «ABC NEWS»، وجه ترامب انتقادات لاذعة لمنافسته هاريس، متهمًا إياها بعدة أمور تتعلق بإسرائيل والمستقبل العالمي.

انتقادات ترامب لإسرائيل

أثناء المناظرة، صدم ترامب الجمهور بتصريحاته بشأن إسرائيل، حيث قال إن إسرائيل ستنتهي وستختفي بعد عامين من فوز كامالا هاريس في الانتخابات.

هذا التصريح يعكس الانتقادات القوية التي وجهها ترامب لدعم هاريس لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن سياسة هاريس ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة اليهودية.

التهديدات بالحرب العالمية الثالثة

لم يقتصر هجوم ترامب على إسرائيل فقط، بل توسع ليشمل تهديدات أكبر. قال ترامب إن فوز هاريس بالانتخابات سيقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن الإدارة تحت قيادتها ستجعل الولايات المتحدة تشبه فنزويلا، في إشارة إلى أزمة اقتصادية وسياسية محتملة.

رد هاريس على الهجوم

من جانبها، ردت كامالا هاريس على هجمات ترامب بانتقادات حادة. اتهمت ترامب بمحاولة تدمير دستور الولايات المتحدة وأكدت أنه كان كاذبًا بشأن قضايا الإجهاض.

سعت هاريس إلى إبراز أن ترامب يحاول تحويل النقاش إلى قضايا غير حقيقية لتشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية.