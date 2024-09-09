العلم الفلسطيني يرفرف فوق أكبر جسور نيويورك الأمريكية

العلم الفلسطيني يرفرف فوق أكبر جسور نيويورك الأمريكيةتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا لرفع علم فلسطين كبير الحجم فوق جسر ويليامزبرغ في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.

وشهد جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمدينة بروكلين، الاحتجاجات المناهضة للحرب الصهيونية على قطاع غزة التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي تحت عنوان "أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين" وتم اعتقال العشرات من المشاركين فيها.

ومطلع سبتمبر الجاري، تظاهر عشرات الطلاب خارج حرم جامعة كولومبيا الأمريكية، مع استئناف الفصل الدراسي الجديد، تأييدا لفلسطين ورفضا لاستمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الطلاب المشاركين في المظاهرة التي أكدوا فيها مطلبهم بقطع الجامعة كافة العلاقات مع الشركات المرتبطة بالكيان الصهيوني.

وفي ربيع العام الجاري، شهدت الجامعات الأمريكية وعلى رأسها جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة تنديدا بانتهاكات الجيش الصهيوني، وضغطا على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لكيان العدو الصهيوني.