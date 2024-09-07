العالم اليوم - تراجعات أسبوعية قوية في وول ستريت بعد تقرير الوظائف

انتم الان تتابعون خبر تراجعات أسبوعية قوية في وول ستريت بعد تقرير الوظائف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، الجمعة، تحت ضغط تقرير الوظائف الذي أظهر استمرار تباطؤ سوق العمل لكنه ترك المتعاملين غير متأكدين من المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2023، كما سجل المؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي منذ يناير 2022.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وتم تعديل نمو الوظائف في يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، وهو أيضا أقل من التقديرات.

وبلغت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر 73 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، وبلغت الرهانات على خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس 27 بالمئة، انخفاضا من ارتفاع قصير الأمد إلى 51 بالمئة عقب التقرير.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 94.99 نقطة، أي 1.73 بالمئة، إلى 5408.42 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 436.83 نقطة، أي 2.55 بالمئة، ليغلق عند 16690.83 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 410.34 نقطة، أي 1.01 بالمئة، إلى 40345.41 نقطة.