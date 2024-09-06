العالم اليوم - وكالة السلامة الأوروبية تطلق عملية تفتيش على طائرات "إيرباص"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 03:25 مساءً - ذكرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أنها أصدرت أمرا بالقيام بعملية تفتيش لمرة واحدة على محركات طائرة إيرباص SE A350 بعد أن أجبر حريق في الجو على متن رحلة تابعة لشركة "كاثي باسيفيك إيروايز" المحدودة شركة الطيران على إيقاف بعض الطائرات مؤقتًا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير اطلعت عليه دوت الخليج، أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قد قالت الخميس إنه يتعين على المشغلين التحقق من عدم وجود تلف في وصلات خرطوم الوقود المرنة داخل المحركات التي تعمل على تشغيل طائرة A350-1000 على مدار الأيام الثلاثة إلى الثلاثين القادمة.

وأوضح التقرير أنه اعتمادًا على تاريخ المحرك، فقد يوجد 86 طائرة بالخدمة حاليا في أنحاء العالم تستخدمه.

وقالت شركة إيرباص و"رولز رويس" القابضة، التي تصنع محركات ترينت XWB التي تعمل على تشغيل طراز A350، في وقت سابق إنها تتعاون مع الوكالة للتحقق من سلامة المحرك.

وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إن عمليات التفتيش "غير مبررة في هذه المرحلة" لنسخة من المحرك المستخدم في طائرة A350-900 الأصغر حجمًا.

ويمثل تحرك وكالة سلامة الطيران الأوروبية أول تأكيد رسمي على اندلاع حريق في المحرك في الحادث الذي وقع في بداية هذا الأسبوع، مما تسبب في عودة الرحلة CX383 إلى هونغ كونغ بعد وقت قصير من إقلاعها إلى زيورخ في سويسرا.

وقالت الهيئة التنظيمية إنه تم اكتشاف الحريق وإخماده بسرعة.

وفي البيان، قال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية فلوريان جيليرميت إن التوجيه هو "إجراء احترازي" استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها من التحقيق الأولي في حادثة كاثي باسيفيك ونتائج عمليات التفتيش التي أجرتها شركة الطيران.