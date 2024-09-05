نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث فلسطيني: مصر تقوم بدور وطني ومسئول تجاه الفلسطينيين وهذا يتعارض مع توجهات نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تلعب دورًا وطنيًا مسئولًا تجاه القضية الفلسطينية وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة وهذا يتعارض مع توجهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحزاب اليمينية المتطرفة الذين سعوا منذ بداية الحرب لتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء الأمر الذي رفضته القيادة المصرية.

وأكد الدكتور عمر، باعتقادي أن زج اسم مصر بإنها المعطل للجهود الدولية لإبرام صفقة التهدئة يشير إلى حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وخاصة في ظل المظاهرات العارمة التي شهدتها مدن إسرائيلية عدة إلى جانب قرار الهستدروت بالإضراب الجزئي والذي من الممكن أن يتطور في غضون الأيام القادمة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن مصر موقفها واضح منذ اليوم الأول للحرب وهي سعت إلى حشد الراي العام الدولي لتشكيل ورقة ضغط من خلال الدول والمنظمات الدولية على إسرائيل لوقف حربها على غزة والتراجع عن سياساتها الرامية لتهجير الفلسطينين أو القيام بخطوات تدميرية تفرض على الفلسطينيين الهجرة الطوعية بسبب تدمير كل مقومات الحياة.

وأوضح الدكتور عمر، أن مصر لها تاريخ طويل وتجارب كبيرة في المفاوضات مع إسرائيل وباعتقادي أنها تعلم جيدًا من الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق الصفقة ومن الذي يتنصل في كل مرة ويضع شروطًا جديدة لابرام أي صفقة.

يذكر أن مظاهرات كبيرة خرجت في إسرائيل تضغط على نتنياهو لإبرام الصفقة بعد مقتل ستة من الإسرائيليين وجدوا في إحدى الانفاق التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في محافظة رفح.