مساعد الرئيس الروسي: دول "بريكس" ستدرس طلب انضمام تركيا إلى المجموعة

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن دول مجموعة "بريكس" ستدرس طلب تركيا للانضمام إلى المجموعة، التي ستعقد قمة في أكتوبر المقبل بروسيا.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "لقد تقدمت تركيا بطلب للحصول على العضوية الكاملة في المجموعة وسننظر فيه".

ويوم أمس، أعلنت موسكو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحضر قمة "بريكس" في روسيا الشهر المقبل حيث من المتوقع أن تبحث القمة انضمام تركيا إلى المجموعة.

وقبل يومين ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تمثل 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي تجاوز حصة مجموعة G7 البالغة 30%.

وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول 3 منها عربية، ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى المجموعة التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.