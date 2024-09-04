نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال 8 أيام.. الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 33 شخصًا وإصابة نحو 140 آخرين في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 33 شخصا وإصابة نحو 140 في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء الماضي في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت الصحة اليوم الخميس في بيان "ارتفعت حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 685 شهيدا، ونحو 5700 جريح" منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووزعت الوزارة عدد القتلى منذ تاريخ (28-8-2024) حسب المحافظة "19 شهيدا في محافظة جنين، 4 شهداء في محافظة طوباس، 7 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل".

وأوضحت أنه من بين القتلى 7 أطفال واثنين من المسنين.

وأضافت "في اليوم 334 من العداون على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء في القطاع 40،861 شهيدا ونحو 94،400 جريح".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.