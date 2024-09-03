العالم اليوم - السعودية.. سعي لزيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. سعي لزيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 06:25 مساءً - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن عدد شركات التقنية المالية في السعودية بلغ 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزا مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته البالغ 168 شركة.

وأضاف الجدعان خلال كلمة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، الثلاثاء، أن السعودية تطمح للوصول إلى "525 شركة بحلول 2030".

كما أضاف خلال كلمته أن قيمة الاستثمار الحالي في شركات التقنية المالية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت 7.1 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار)، فيما بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطع التجزئة 70 بالمئة من إجمالي قيمة المدفوعات خلال 2030.

وأشار الجدعان إلى سعي وزارة المالية لزيادة حصتها لتصل إلى 80 بالمئة بحلول 2030.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك"، في إطار مساعي المملكة لتصبح مركزاً للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.