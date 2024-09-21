العالم اليوم - تعليق للشركة اليابانية حول انفجارات أجهزة لاسلكي "حزب الله"

انتم الان تتابعون خبر تعليق للشركة اليابانية حول انفجارات أجهزة لاسلكي "حزب الله" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 04:21 صباحاً - قالت شركة "آيكوم" اليابانية، إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.

وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة (الوكي-توكي) التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت يوم الأربعاء.

وأفادت "آيكوم" في بيان يوم الجمعة "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".

وذكرت "آيكوم" المصنعة للعلامة التجارية لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بانفجارات استهدفت جماعة حزب الله، يوم الخميس، إنها لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت في مقتل 20 شخصا في لبنان وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة لرويترز: "لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية التصنيع آلية للغاية وسريعة، لذا لا يوجد وقت لمثل هذه الأمور".

وجاء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي استخدمها حزب الله الأربعاء في ضواحي بيروت ووادي البقاع في أعقاب سلسلة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يوم الثلاثاء أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة ثلاثة آلاف آخرين.

ووفق "آيكوم" فإنها أوقفت منذ عشر سنوات إنتاج نوع الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت، مشيرة إلى أن معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية.

ووفق إينوموتو فإنه "إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك".