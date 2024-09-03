العالم اليوم - تركيا تعتقل مسؤول الشبكة المالية للموساد في إسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:25 مساءً - اعلنت وكالة المخابرات التركية، الثلاثاء، أن أنقرة اعتقلت مواطنا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد.

وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول في 30 أغسطس للاشتباه في تحويله أموالا إلى عملاء للموساد في تركيا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن المشتبه به، ويدعى ليريدون ريكسبي من كوسوفو، دخل إلى تركيا في 25 أغسطس، وألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واعتقل رسميا الثلاثاء.

وأضافت أن المشتبه به اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، بينهم وكلاء قانونيون، منذ يناير بتهمة جمع بيانات عن أشخاص، معظمهم فلسطينيون يقيمون في تركيا، لصالح الموساد.

لم تعلق إسرائيل على الاعتقالات الخاصة بهذا الملف في تركيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وأشاد بحركة حماس ووصفها بأنها حركة تحرير.

أوقفت تركيا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل في مايو، وتقدمت بطلب للانضمام الى قضية إبادة جماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل دولية.