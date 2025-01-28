خطوات فعالة لعلاج البواسير عند كبار السن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن البواسير هي من المشاكل الشائعة التي تواجه كبار السن، والتي قد تسبب الكثير من الألم والإزعاج. هذه المشكلة الصحية تنتج عادة عن ضعف العضلات والأوردة في منطقة الشرج، مما يتسبب في ظهور ورم متدلٍ أو انتفاخ في هذه المنطقة. وتزداد احتمالية الإصابة بالبواسير مع تقدم العمر بسبب ضعف العضلات وزيادة الضغط على منطقة الشرج.

هناك العديد من الطرق الفعالة لعلاج البواسير عند كبار السن، والتي يمكن اللجوء إليها بناءً على درجة شدة الحالة والأعراض المصاحبة لها. من أبرز هذه الطرق:

1. التغييرات في نمط الحياة والتغذية: إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف والسوائل يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإمساك، مما يقلل من الضغط على منطقة الشرج وتفاقم البواسير. كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية البسيطة بانتظام لتعزيز الدورة الدموية في المنطقة.

2. العلاجات الموضعية: هناك العديد من المراهم والكريمات المخصصة لعلاج البواسير والتي تساعد على تخفيف الألم والالتهاب والنزيف. يتم وضع هذه المستحضرات على منطقة البواسير مباشرةً بحسب التعليمات. وقد تكون هذه العلاجات فعالة بشكل خاص في الحالات البسيطة.

3. العلاجات الدوائية: في حالات البواسير الأكثر تفاقماً، قد ينصح الطبيب باستخدام بعض الأدوية كالمسكنات والمضادات الالتهابية لتخفيف الأعراض. كما قد تكون هناك بعض الأدوية المخصصة لعلاج البواسير والتي تساعد في تصغير حجم الأوردة المتورمة.

4. العلاجات الجراحية: في الحالات الأكثر شدة والتي لا تستجيب للعلاجات السابقة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لإزالة البواسير. وتشمل هذه الطرق العديد من الخيارات كالربط الجراحي أو الحقن أو التبريد أو الليزر. وتعتبر هذه الطرق فعالة لكنها تتطلب فترة نقاهة أطول.