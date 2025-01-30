نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… النتائج الكاملة لمباريات الجولة (8) الأخيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 12:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت فجر اليوم، الخميس، جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة.
أستون فيلا- إنكلترا × سيلتك- اسكتلندا 4-2
مانشستر سيتي- إنكلترا × كلوب بروج- بلجيكا 3-1
إنتر ميلان- إيطاليا × موناكو- فرنسا 3-0
جوفنتوس- إيطاليا × بنفيكا- البرتغال 0-2
آيندهوفن- هولندا × ليفربول- إنكلترا 3-2
برشلونة- إسبانيا × أتلانتا- إيطاليا 2-2
باير ليفركوزن- ألمانيا × سبارتا براغ- التشيك 2-0
بايرن ميونيخ- ألمانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا 3-1
بوروسيا دورتموند- ألمانيا × شاختار دونيتسك- أوكرانيا 3-1
شتوتغارت- ألمانيا × باريس سان جيرمان- فرنسا 1-4
ليل- فرنسا × فينورد روتردام- هولندا 6-1
دينامو زغرب- كرواتيا × ميلان- إيطاليا 2-1
يونج بويز- سويسرا × سرفينا زفيزدا- صربيا 0-1
سبورتينغ لشبونة- البرتغال × بولونيا- إيطاليا 1-1
ريد بول سالزبورغ- النمسا × أتلتيكو مدريد- إسبانيا 1-4
ستاد بريست- فرنسا × ريال مدريد- إسبانيا 0-3
شتورم غراتس- النمسا × لايبزيج- ألمانيا 1-0
جيرونا- إسبانيا × آرسنال- إنكلترا 1-2