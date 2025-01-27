التثدي الذكري: الحقائق والأساطير

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 مساءً - التثدي الذكري هو حالة ناتجة عن خلل هرموني لدى الرجال، مما يؤدي إلى تضخم خلايا الثدي. على الرغم من شيوع هذه الحالة، إلا أن هناك العديد من الأساطير التي تحيط بها، مما يؤثر على عملية التشخيص والعلاج.

أكد الدكتور راجات غوبتا، جراح التجميل والأمين العام للجمعية الهندية للجراحين التجميليين، في حديثه لصحيفة “هندوسيان تايمز”، أن التثدي الذكري يمكن علاجه.

وأشار إلى أن “الكثير من الرجال يعانون من هذه الحالة، لكنها نادراً ما تُناقش بشكل علني. ومع ذلك، يمكن أن يساعد العلاج المبكر والأسلوب المناسب في التغلب على هذه المشكلة واستعادة الثقة بالنفس.”

كما نفى الدكتور غوبتا بعض الأساطير المتعلقة بالتثدي الذكري، موضحاً أن هذه الحالة لا تنجم فقط عن تراكم الدهون، بل تحدث أيضاً نتيجة لنمو الأنسجة الغدية في منطقة الصدر، وقد يعاني منها حتى الرجال النحفاء.

في مثل هذه الحالات، قد لا تكون الرياضة أو النظام الغذائي الصحي كافيين لحل المشكلة، وقد يتطلب الأمر أحياناً التدخل الجراحي لإزالة الأنسجة المتضخمة.

على الرغم من أن التثدي شائع في مرحلة المراهقة بسبب التغيرات الهرمونية، إلا أنه يمكن أن يصيب الرجال في مراحل لاحقة من حياتهم نتيجة لاختلالات هرمونية أو عوامل أخرى.