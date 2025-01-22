اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بوروسيا دورتموند يعلن إقالة نوري شاهين من منصبه

0 نشر
0 تبليغ

بوروسيا دورتموند يعلن إقالة نوري شاهين من منصبه

نشكركم على متابعتكم خبر بوروسيا دورتموند يعلن إقالة نوري شاهين من منصبه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:52 صباحاً - أعلن نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه، نوري شاهين، من منصبه، بسبب سوء النتائج، خلال الموسم الحالي.

وتأتي إقالة شاهين بعد الخسارة أمام بولونيا، بنتيجة 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الألماني في بيان: “سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري. وقرر التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة أمس الثلاثاء”.

وأضاف: “سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن”.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا