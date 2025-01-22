بوروسيا دورتموند يعلن إقالة نوري شاهين من منصبه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:52 صباحاً - أعلن نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه، نوري شاهين، من منصبه، بسبب سوء النتائج، خلال الموسم الحالي.

وتأتي إقالة شاهين بعد الخسارة أمام بولونيا، بنتيجة 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الألماني في بيان: “سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري. وقرر التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة أمس الثلاثاء”.

وأضاف: “سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن”.