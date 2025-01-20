مدافع الهلال يطلب الرحيل إلى الدوري الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مدافع الهلال السعودي، حسان تمبكتي، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية، في وقت سابق، أفادت أن المدافع السعودي تلقى عرضاً من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

ووفقاً لمصادر صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن النادي الإسباني قدم عرضاً رسمياً لنادي الهلال من أجل الحصول على خدمات المدافع السعودي.

وتابعت الصحيفة: “تمبكتي يريد الرحيل، ويضغط على إدارة ناديه للموافقة على العرض الإسباني، بسبب عدم اعتماد جورجي جيسوس، مدرب الفريق، عليه ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة أساسياً”.