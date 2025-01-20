نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…
زيوريخ × يافردون 1-0
لوزان × لوزيرن 0-0
لوغانو × بازل 2-2
يونج بويز × وينترثور 0-0
سيون × جراسهوبرز 0-1
سيرفيت × سانت جالين 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- لوغانو: 32 نقطة
2- بازل: 31 نقطة
3- لوزان: 31 نقطة
4- لوزيرن:30 نقطة
5- سيرفيت: 30 نقطة
6- زيوريخ: 30 نقطة