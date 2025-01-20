الدوري السويسري (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…

زيوريخ × يافردون 1-0

لوزان × لوزيرن 0-0

لوغانو × بازل 2-2

يونج بويز × وينترثور 0-0

سيون × جراسهوبرز 0-1

سيرفيت × سانت جالين 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- لوغانو: 32 نقطة

2- بازل: 31 نقطة

3- لوزان: 31 نقطة

4- لوزيرن:30 نقطة

5- سيرفيت: 30 نقطة

6- زيوريخ: 30 نقطة