نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (20): سيفاس في ضيافة طرابزون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج يختتم فريقا طرابزون سبور وسيفاس سبور اليوم الإثنين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الـ 20 من الدوري التركي بكرة القدم. النتائج المسجلة في الجولة (20)

جوزتبه × أنطاليا سبور 1-0

أضنة ديمر سبور × فنربخشة 0-3

قونيا سبور × قاسم باشا 3–3

أيوبسبور × ألانيا سبور 3-0

هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1

إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0

غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0

يشكتاش × سامسون سبور 0-0 ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 51 نقطة

2- فنربخشة: 45 نقطة

3- سامسون سبور: 37 نقطة

4- جوزتبه: 34 نقطة

5- أيوبسبور: 33 نقطة