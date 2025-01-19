دراسة تكشف: استخدام الشاشات قبل النوم يضر بصحة قلبك – إليك المدة المحددة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح استخدام الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حتى قبل النوم. لكن دراسة حديثة كشفت عن وجود علاقة مقلقة بين استخدام الشاشات قبل النوم لفترة معينة وتأثير ذلك سلبًا على صحة القلب، خاصةً لدى الشباب ومتوسطي العمر. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه الدراسة، ونشرح كيف يؤثر استخدام الشاشات على القلب، ونقدم نصائح للحفاظ على صحة قلبك.

أشارت دراسة حديثة إلى وجود صلة مباشرة بين الجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة قبل النوم وارتفاع ضغط الدم لدى الشباب ومتوسطي العمر، مما يؤثر بدوره على صحة القلب. أوضحت الدراسة أن الإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم، خاصةً تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يُحفز العقل ويسبب التوتر.

يعود ذلك إلى أن الطبيعة السريعة لمحتويات الإنترنت تضع الدماغ في حالة تأهب قصوى، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع معدل ضربات القلب ومستويات الأدرينالين. هذا التنشيط المستمر لاستجابة الجسم للتوتر قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم المزمن. وقد كشفت الدراسة أن تصفح الهاتف لمدة ساعة إلى ساعتين قبل النوم قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تتعدد الطرق التي يؤثر بها استخدام الشاشات قبل النوم على صحة القلب، ومن أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم: كما ذكرنا سابقًا، يُحفز استخدام الشاشات الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، ومع الاستمرار على هذه العادة، قد يصبح ارتفاع ضغط الدم مزمنًا.

اضطرابات النوم: يُعيق الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم، وقلة جودة النوم، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على صحة القلب.

نمط الحياة الخامل: غالبًا ما يرتبط استخدام الشاشات لفترات طويلة بقلة النشاط البدني، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري.

التوتر والقلق: يُمكن أن يُساهم التعرض المستمر لمحتوى الإنترنت السريع والمتغير في زيادة مستويات التوتر والقلق، وهما عاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب.