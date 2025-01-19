الدوري التركي (20): فنربخشة في ضيافة ديمر سبور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأحد، مباريات المرحلة العشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلتقي جوزتبه مع أنطاليا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقونيا سبور مع قاسم باشا الساعة 16:00، وأضنة ديمر سبور مع فنربخشة الساعة 19:00، وأيوبسبور مع ألانيا سبور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1

إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0

غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0

يشكتاش × سامسون سبور 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 51 نقطة

2- فنربخشة: 42 نقطة

3- سامسون سبور: 37 نقطة

4- جوزتبه: 31 نقطة

5- بشكتاش: 31 نقطة