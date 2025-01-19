نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (20): فنربخشة في ضيافة ديمر سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الأحد، مباريات المرحلة العشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلتقي جوزتبه مع أنطاليا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقونيا سبور مع قاسم باشا الساعة 16:00، وأضنة ديمر سبور مع فنربخشة الساعة 19:00، وأيوبسبور مع ألانيا سبور بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1
إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0
غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0
يشكتاش × سامسون سبور 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 51 نقطة
2- فنربخشة: 42 نقطة
3- سامسون سبور: 37 نقطة
4- جوزتبه: 31 نقطة
5- بشكتاش: 31 نقطة