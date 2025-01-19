اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري التركي (20): فنربخشة في ضيافة ديمر سبور

0 نشر
0 تبليغ

الدوري التركي (20): فنربخشة في ضيافة ديمر سبور

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (20): فنربخشة في ضيافة ديمر سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأحد، مباريات المرحلة العشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلتقي جوزتبه مع أنطاليا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقونيا سبور مع قاسم باشا الساعة 16:00، وأضنة ديمر سبور مع فنربخشة الساعة 19:00، وأيوبسبور مع ألانيا سبور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
هاتاي سبور × غلطة سراي 1-1
إسطنبول باشاك شهير × تشايكور ريزا سبور 2-0
غازي عنتاب × بودريم سبور 0-0
يشكتاش × سامسون سبور 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 51 نقطة
2- فنربخشة: 42 نقطة
3- سامسون سبور: 37 نقطة
4- جوزتبه: 31 نقطة
5- بشكتاش: 31 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا