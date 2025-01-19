ريتشارليسون يكشف عن وجهته المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 11:58 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم البرازيلي، ريتشارليسون، لاعب توتنهام، قرر الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “فوتبول إنسايدر” الإنكليزية، فإن قرار المهاجم البرازيلي، يأتي نظراً لخروجه من حسابات مدرب السبيرز، آنجي بوستيكوجلو.

ولم يشارك ريتشارليسون سوى في 8 مباريات، خلال الموسم الحالي، بإجمالي 185 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفاً وقدم تمريرة حاسمة.

وأوضحت الشبكة، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يعتزم الانتقال إلى السعودية، مقابل مبلغ كبير، وأخبر أصدقاءه بذلك.

جدير بالذكر، أن ريتشارليسون يرتبط بعقد مع توتنهام، حتى صيف 2027.