وداعًا للرؤوس السوداء على الأنف: خلطات طبيعية سحرية لبشرة نقية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 11:58 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تظهر الرؤوس السوداء نتيجة انسداد مسام البشرة بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، وعند تعرضها للهواء تتأكسد وتتحول إلى اللون الأسود. ولحسن الحظ، توجد العديد من المكونات الطبيعية التي تُساعد على تنظيف المسام وتقليل ظهور الرؤوس السوداء بشكل فعّال.

صودا الخبز: تُعتبر صودا الخبز مُقشّرًا طبيعيًا لطيفًا يُساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام.

الطريقة: اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع قليل من الماء لتكوين عجينة. ضعي العجينة على الأنف مع التدليك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين. اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ. كرّري هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع.

2- لليمون: يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يُساعد على تفتيح البشرة وتقليل ظهور الرؤوس السوداء.

الطريقة: اعصري نصف ليمونة وامسحي بها منطقة الأنف باستخدام قطعة قطن. اتركي عصير الليمون على بشرتكِ لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر. يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد استخدام الليمون.

3- الشوفان: يُساعد الشوفان على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتنظيف المسام.

الطريقة: اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على الأنف واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

4-العسل: يُعتبر العسل مُضادًا للبكتيريا والالتهابات ويُساعد على ترطيب البشرة.

الطريقة: ضعي طبقة رقيقة من العسل على الأنف واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

5-الزبادي: يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يُساعد على تقشير البشرة وتنظيف المسام.

الطريقة: ضعي طبقة من الزبادي على الأنف واتركيها لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.