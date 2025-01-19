ريال مدريد أمام لاس بالماس .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 11:58 صباحاً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره لاس بالماس، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويستهدف الميرنجي لاستغلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس، أمس السبت، والتربع على صدارة الترتيب في حال الفوز.

ويدخل الميرنجي اللقاء وسط 5 غيابات، وهي: فينيسيوس جونيور ومودريتش بسبب الإيقاف، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال وكامافينجا بسبب الإصابة.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، إبراهيم دياز.