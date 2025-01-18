نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي رداً على كلام سيميوني: أعتقد أنها شوكة مؤلمة! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 02:56 مساءً - ‏تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة لاس بالماس، غداً الأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الإيطالي: “مباراة مثل كل مباريات الدوري الإسباني، علينا التنافس والقتال. إنها لحظة مهمة لأن الجزء الثاني من الموسم يبدأ، علينا حصد النقاط، مع الأخذ في الاعتبار قوة الفريق.المنافس الذي يعمل بشكل جيد”.

وعن إمكانية مشاركة إندريك كأساسي بعد أن سجل هدفين في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، أوضح: “لديه فرص للعب، لكن الفكرة هي الاعتماد على اللاعبين الأكثر خبرة إبراهيم، مبابي ورودريجو”.

وأكمل حديثه عن إندريك، قائلاً: “لم تتغير وجهة نظري أبداً. كنا دائماً نعتبره ضمن فترة التعلم. يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. إنه يتطور كما توقعنا عندما انضم إلينا. إنه يتعامل بشكل جاد جداً، محترف للغاية، ويستغل الفرص المتاحة له بتسجيل الأهداف”.

وعن الدعم الذي يتلقاه من النادي، أوضح: “لدي علاقة جيدة جداً مع جميع أفراد النادي. أشعر بالدعم في جميع الأوقات، وسيظل الأمر كذلك حتى آخر يوم. نحن نواصل العمل معاً. لا يزعجني أن يتم انتقادي”.

وعن تبلور الدور القيادي للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، أفاد: “لا أعرف ما إذا كان أكثر من قائد أم لا، ولكن في كل يوم يمر يسعى للحصول على مزيد من الشهرة في الملعب. خارج الملعب وفي التدريب دائماً ما يكون متواضعاً للغاية”.

وعن غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، قال: “لم نتحدث عن هذا الأمر. إنه أكثر هدوءاً لأنه تعلم من البطاقة الحمراء. سنفتقده لأنه لاعب رائع”.

وعن انتقادات سيميوني لطاقم تحكيم لقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو حيث اتهمه المدرب الأرجنتيني بمحاباة الفريق الملكي، رد أنشيلوتي قائلاً: “هذه أشياء تُقال للمعرض. عالم كرة القدم بأكمله يدرك ما يمثله ريال مدريد على مدار تاريخه الممتد 125 عاماً. أعتقد أنها شوكة مؤلمة”.

وعن طلبه التعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، أجاب: “لقد تحدثت مع خوسيه أنخيل سانشيز (المدير العام) وتحدثنا عن كل شيء”.

وعن جاهزية النمساوي، دافيد ألابا، أوضح: “ألابا بخير. بالأمس لعب 40 دقيقة. إنه يفتقر إلى الإيقاع، لكن ركبته بحالة جيدة. سيكون ضمن الفريق ويمكن أن يشارك في دقائق. لا يمكنه أن يبدأ المباراة، لكن سيكون لديه دقائق”.

وعن الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة برشلونة، أتم: “المباراة ضد برشلونة هي مسؤوليتي ومن المقبول والعادل أن يطلق المشجعون صافرات الاستهجان ضدي. لننسى ما فعلناه، سنقاتل حتى النهاية”.

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