العالم اليوم - هذه 11 وعدًا تعهد ترامب بتنفيذها في يومه الأول بالبيت الأبيض

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 09:25 مساءً - أمضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب العامين الماضيين في حملته الانتخابية، حيث قدم إحدى عشر وعدًا حول ما سيبدأ بتنفيذه في يومه الأول بمنصبه.

تشمل خطط ترامب لليوم الأول مجموعة واسعة من القضايا، مثل إطلاق برنامج لترحيل المهاجرين غير الموثقين، وفرض تعريفات جمركية شاملة حذر الاقتصاديون من آثارها السلبية الكبيرة على الاقتصاد الأميركي، وإصدار عفو عن المتهمين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

الهجرة

- بدء برنامج ترحيل جماعي:

كما فعل في حملاته الانتخابية السابقة، جعل ترامب قضية الهجرة محور حملته لعام 2024، حيث تعهد مرارًا بترحيل المهاجرين غير الموثقين. وفي 27 أكتوبر، وقبل أيام فقط من الانتخابات، كرر ترامب خلال تجمع في نيويورك: "في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة لإخراج المجرمين".

وفقًا لتقديرات فيدرالية، كان عدد المهاجرين غير الموثقين المقيمين في الولايات المتحدة حوالي 11 مليونًا في عام 2022، على الرغم من أن الرقم الدقيق غير معروف. وذكرت إدارة الهجرة والجمارك أنه حتى سبتمبر، كان أقل من 500,000 من هؤلاء المهاجرين لديهم خلفيات جنائية.

عندما سُئل ترامب في نوفمبر عن تكلفة خطة الترحيل الجماعي، قال لشبكة "ان بي سي نيوز": "الأمر ليس مسألة تكلفة".

وفي نفس الشهر، أكد الرئيس المنتخب منشورًا على منصة "سوشيال تروث"، أشار إلى أن إدارته "ستكون مستعدة لإعلان حالة طوارئ وطنية واستخدام الأصول العسكرية"، لتنفيذ برنامج الترحيل. وكتب ترامب تعليقًا على المنشور: "صحيح!!!"

- إنهاء حق الجنسية بالولادة:

يريد الرئيس المنتخب تغيير القاعدة التي تمنح الجنسية تلقائيًا لكل من يولد على الأراضي الأميركية، وهي قاعدة منصوص عليها في التعديل الرابع عشر للدستور.

يعتبر تنفيذ هذا التغيير عملية معقدة قد تؤدي بالتأكيد إلى معارك قانونية. عندما سُئل ترامب خلال مقابلة في ديسمبر مع شبكة "ان بي سي" حول ما إذا كان لا يزال يخطط لإنهاء حق الجنسية بالولادة في اليوم الأول، أجاب: "بالتأكيد".

- إنهاء سياسات الهجرة:

انتقد ترامب سياسات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالهجرة، متعهدًا باستخدام يومه الأول في المنصب لإنهاء "كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن". كما قال خلال حدث انتخابي بنيوهامبشير في أكتوبر إنه سيستخدم القانون الصحي "البند 42"، الذي أُقر في بداية أزمة كوفيد-19 لتسريع ترحيل المهاجرين.استمرت الحكومة الفيدرالية باستخدام هذا القانون خلال جزء من إدارة بايدن، لكنها أوقفت العمل به في عام 2023.

الديمقراطية

- إصدار عفو عن المتهمين في أحداث 6 يناير:

قال في مناسبات عديدة إنه سيصدر سريعًا عفوًا عن الأشخاص المدانين بأدوارهم في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وعندما سُئل في ديسمبر في مقابلة تلفزيونية عن الإطار الزمني لإصدار العفو، أجاب: "سأبدأ في اليوم الأول".

وأضاف لاحقًا في مقابلة مع مجلة (تايم) الشهر الماضي: "سأنظر في قضية 6 يناير مبكرًا، ربما في أول تسع دقائق".

وقد تم توجيه تهم إلى أكثر من 1,580 شخصًا، وأدين أكثر من 1,270 منهم في إطار تحقيقات أحداث 6 يناير، في تهم تراوحت بين التجمع غير القانوني إلى التآمر التحريضي.

السياسة الخارجية

- إنهاء الحرب في أوكرانيا:

واحد من أكثر وعود ترامب جرأة هو قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه المنصب - أو حتى قبل ذلك.

وقال خلال مناظرة في سبتمبر مع نائبكامالا هاريس في فيلادلفيا: "تلك حرب مستعدة للتسوية. سأقوم بحلها قبل أن أصبح رئيسًا". وأضاف: "أعرف (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي جيدًا، وأعرف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين جيدًا. لدي علاقة جيدة معهما، ويحترمان رئيسكم، حسنًا؟ إنهما يحترماني. لا يحترمان بايدن".

الاقتصاد

-فرض تعريفات جمركية:

بعد أسابيع من انتخابه، وعد بتوقيع أمر تنفيذي لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال في منشور على منصة "سوشيال تروث" في 25 نوفمبر: "في 20 يناير، كواحد من أوامري التنفيذية الأولى، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كل المنتجات القادمة من المكسيك وكندا".

حذر الاقتصاديون من أن تعريفات كهذه قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، حيث قد تلجأ الشركات إلى شراء المنتجات داخل الولايات المتحدة أو رفع الأسعار لتعويض تكاليف التعريفات.

إلغاء تفويض السيارات الكهربائية:

وعد ترامب بإلغاء الأهداف الوطنية المتعلقة بالمركبات عديمة الانبعاثات، التي وقعها بايدن في 2021. وقال في نوفمبر خلال حدث انتخابي: "في اليوم الذي أتولى فيه المنصب، سأقوم بإلغاء تفويض السيارات الكهربائية".

- زيادة التنقيب عن النفط:

كرر ترامب وعده بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مدعيًا أن ذلك سيخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير. وأكد فريقه الانتخابي أنه سيعمل على تسريع منح التصاريح اللازمة للتنقيب والتكسير.

الصناعات المحلية

- صناعة السيارات الأميركية:

صرح ترامب في سبتمبر أن "التصويت له يعني أن مستقبل صناعة السيارات سيكون في أميركا"، متعهدًا بدعم الصناعة باستخدام الطاقة والعمالة الأميركية.

حقوق المتحولين جنسياً

- تقييد مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية:

وعد ترامب بمنع النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية. وقال خلال خطاب في أكتوبر: "سأبقي الرجال خارج الرياضات النسائية، بنسبة 100%، فورًا، في اليوم الأول".

- إنهاء ممارسات الرعاية الداعمة للجندر:

أعرب مرارًا عن معارضته للرعاية الطبية التي تؤكد الهوية الجندرية، مثل العلاج بالهرمونات. وقال في فيديو نُشر على موقع حملته: "في اليوم الأول، سأقوم بإلغاء سياسات بايدن الوحشية المتعلقة بما يسمى بالرعاية المؤكدة للجندر"