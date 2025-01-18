أخبار اليمن : صنعاء تقصف أم الرشراش بصاروخين

صنعاء تقصف أم الرشراش بصاروخينأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد هدفين حيويين للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطينَ المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت العملية الأولى بصاروخ بالستي نوع "ذو الفقار"، والثانية بصاروخ مجنح.. مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.

وجددت القوات المسلحة التأكيدَ على أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.