ريال مدريد بدأ التحرّك من أجل استقدام ويليام ساليبا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 09:56 صباحاً - بدأ ريال مدريد الإسباني اتصالاته مع ممثلي ويليام ساليبا، مدافع فريق أرسنال الإنكليزي من أجل ترميم دفاعه في الصيف القادم.

وبهذا الصدد، ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن ريال مدريد عازم على ضم ويليام ساليبا لأنه تتوفر به جميع الصفات التي يبحث عنها.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية بسبب الإصابات، الأمر الذي دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعتماد على لاعبي الوسط في عديد المباريات في الخط الخلفي.

(ديلي ميل) اشارت إلى أن هناك أسماء أخرى مطروحة لتعزيز دفاع الريال مثل إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي، ومبكي فان دي فين لاعب توتنهام لكنّ ساليبا يعد الخيار الأول للنادي الملكي.