مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق…

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  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 2/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 3/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 4/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 5/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 6/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 7/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 8/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 9/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 10/11
  • صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 06:15 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي تعافى معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

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وأفاد الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه اليوم الجمعة، ارتفاع معدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الجاري إلى 3.6% مقابل 2.4% مقدرة للعام الماضي 2024.

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ورجح استمرار ارتفاع معدلات النمو إلى 3.9% في العام المقبل 2026.

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وأشار صندوق النقد إلى أنه رغم التعافي المتوقع إلا أنه كان أقل من المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، مرجعًا ذلك نتيجة تخفيض توقعات معدل النمو الخاصة باقتصاد السعودية بنسبة 1.3 نقطة مئوية في العام الجاري، وذلك نتيجة تمديد تخفيضات إنتاج منظمة أوبك بلس للنفط.

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تنبأ الصندوق بلوغ معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية 3.3% في العام الجاري مقابل 1.4% مقدرًا للعام الماضي 2024، على أن يسجل هذا المعدل 4.1% خلال العام المقبل 2026.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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