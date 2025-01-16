الدوري السعودي .. الهلال يكتسح نظيره الفتح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - حقق الهلال فوزاً كبيراً على نظيره الفتح، بنتيجة 9-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف الزعيم حملت توقيع كلاً من كاليدو كوليبالي (د20)، رينان لودي (د39)، ماركوس ليوناردو (د45+6 من علامة الجزاء، د54، د65)، سيرجي سافيتش (د45+9)، عبد الله الحمدان (د89)، مالكوم (د90+5)، وفيصل عبد الله (د90+8) بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز الأخير.