يوفنتوس يحدد موقفه من رحيل مدافعه إلى مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع أندريا كامبياسو، مدافع يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويريد مانشستر سيتي تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل الأنباء المتزايدة حول رحيل مدافعه، كايل ووكر، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وبحسب صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس لا يرغب في الاستماع إلى العروض المقدمة لكامبياسو خلال ميركاتو الشتاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اليوفي قد يغير رأيه إذا تلقى عرضاً لا يقل عن 50 مليون يورو من أجل كامبياسو.

خلال الموسم الحالي، سجل أندريا هدفين وصنع مثلهما في 25 مباراة خاضها في كل المسابقات، مع اليوفي.