هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تحقق هنا الزاهد في الفترة الحالية نجاحًا ملحوظًا بمسلسلها الجديد إقامة جبرية، والذي انطلق عرضه خلال الأسبوع الماضي، على منصة WATCH IT، حيث احتلت في الساعات الماضية المركز الأول في ترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.