استقبله رئيس الدولة .. الرئيس المصري يصل الإمارات في زيارة عمل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “حفظه الله”.

كما كان في استقبال الرئيس السيسي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.