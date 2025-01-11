هاري وميغان يساندان المتضررين من حرائق لوس أنجلوس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 06:56 مساءً - في إطار دعم المجتمع المحلي خلال حرائق لوس أنجلوس، قرر الأمير هاري وميغان ماركل فتح أبواب منزلهما في مونتيسيتو لاستقبال “الأصدقاء والأحباء” الذين اضطروا للإخلاء نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في 7 يناير.

وقد اجتاحت الحرائق مناطق باليساديس وإيتون، مما أدى إلى إخلاء أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم.

يعيش الزوجان في مونتيسيتو، وهي منطقة بعيدة عن مواقع الحرائق، لكن ميغان، التي تنحدر من لوس أنجلوس، والأمير هاري وأطفالهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، قرروا تقديم الدعم من خلال فتح منزلهما والمساهمة في جهود الإغاثة.

إضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسة Archewell التابعة لهما على دعم المجتمع المتضرر، حيث تبحث عن فرص تطوعية لإعادة تأهيل الصحة العقلية وتقديم المساعدة العاجلة، كما تسهل المؤسسة التبرعات لدعم جهود الإغاثة.

وبالإضافة إلى دعم الأصدقاء، يتعاون الزوجان مع مطبخ الشيف خوسيه أندريس العالمي لتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الإمدادات الأساسية والملابس ومستلزمات الأطفال.