جوارديولا: الميركاتو الشتوي ليس سهلاً!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 مساءً - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على إمكانية إبرام صفقات جديدة، خلال السوق الشتوية الحالية.

وقال المدرب الإسباني، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: “ضم لاعبين في يناير/كانون الثاني ليس سهلاً، جميع الاحتمالات ممكنة”.

وأضاف: “على النادي أن يكون حكيماً في ضم لاعبين أثناء الوضع الذي نحن فيه إذ تحدث إصابات باستمرار، لا أعرف ما إذا سيكون من الممكن تدعيم الفريق”.

وعن إمكانية تجديد عقد كيفن دي بروين، أوضح: “كيفن دي بروين واجه العديد من المشاكل لمدة عام ونصف مثل العديد من اللاعبين، لكن عندما يتمتع بلياقة جيدة يكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا”.

وأتم بهذا الشأن: “الأمر يتعلق بالأداء الذي يقدمه حتى نهاية الموسم، وعمره وأشياء أخرى كثيرة، لذلك أعتقد أن على النادي التفكير في الأمر، وفي النهاية هذا يخص النادي”.

يشار إلى أن عقد دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.