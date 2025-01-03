باولو سوزا يتحدث عن مواجهة النصر في الدوري الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة النصر، بعد غد الأحد، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وأشار سوزا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن فريقه ركز خلال التحضيرات، على تعزيز الإيجابيات، ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في المباريات السابقة.

وأضاف أن قوة المنافس تلزم شباب الأهلي، بالتركيز الكامل والالتزام بالخط الفني المرسوم، والسعي لإظهار هوية الفريق، والأداء بقوة طوال 90 دقيقة.

وأكد المدرب البرتغالي، احترامه الكامل للنصر الذي يعتبر واحداً من الفرق الجيدة في بطولة الدوري، ولديه مدرب مميز، كما أن الفريق يقدم مستويات جيدة.

وبين أن كل فريق يسعى للفوز، مثمناً الدور الكبير لجماهير شباب الأهلي، مضيفاً أن وجودها يحفز اللاعبين لتقديم الأفضل دائماً.