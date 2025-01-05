نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين ينفي وجود نية لعقد لقاء بين بوتين وترامب أو شولتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنباء تحضير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع بالمستشار الألماني أولاف شولتس وبالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد لمثل هذه الاتصالات: "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".

وفي وقت سابق، أدلى نائب البوندستاغ رودريخ كيزفيتر بتصريحات حول الإعداد لمثل هذا الاجتماع.

وأشار إلى أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين "كان مقررا في مارس".

وكما كتبت مجلة "دير شبيجل": "تلقى الاتحاد الديمقراطي المسيحي معلومات تفيد بأن شولتس قد يتوجه قريبا إلى موسكو لزيادة شعبية حزبه الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) قبل الانتخابات".

يذكر أنه وفي 15 نوفمبر 2024 وبمبادرة من برلين، جرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وشولتس منذ 2 ديسمبر 2022، تمت خلالها مناقشة الأزمة في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وواجه شولتس انتقادات من جانب أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية وسياسيين في ألمانيا بسبب اتصاله بالرئيس بوتين.

وقال بوتين للصحفيين في معرض حديثه عن هذه المحادثة، إن المشاركَين فيها تبادلا الرأي، لكن كلا منهم بقي على رأيه.

وفي 27 ديسمبر، أعرب المستشار الألماني عن نيته إجراء محادثة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.