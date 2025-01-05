نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد على ملعب أنفليد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1

• التردد: 12604.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• الجودة: HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

قناة BT Sport 2 HD

• القمر الصناعي: نايل سات.

• التردد: 12515.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

• القمر الصناعي: نايل سات.

• التردد: 10834.

• الاستقطاب: UL،]D.

• معدل الترميز: 27500.

قناة Eleven Sport

• القمر الصناعي: نايل سات.

• التردد: 12398.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 22000.

قناة Idman

• التردد: 11175.

• الاستقطاب: أفقي (H).

• معدل الترميز: 30000.