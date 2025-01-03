رشيد جابر: نحن بحاجة لحضور ذهني كبير أمام البحرين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - تحدث رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، عن مواجهة منتخب البحرين، غداً السبت، في نهائي كأس الخليج العربي..

وقال جابر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الأهم هو التركيز العالي والحضور الذهني القوي والرغبة في تحقيق الفوز. لدينا مباراة نهائية، هي الأولى من نوعها في هذه البطولة، وتجمعنا مع منتخب البحرين في مواجهة فاصلة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى حضور ذهني كبير بالمباراة، بالإضافة إلى المجهود والرغبة، فالمباريات مثل هذه لا تعترف بالتاريخ. التاريخ يساعد، ولكن ليس مفصلياً في مباراة حسم كهذه”.

وأتم: “نواجه منتخباً منظماً، قدم مباريات جيدة في البطولة، وفاز على منتخبات كبيرة مثل العراق والسعودية، بالإضافة إلى فوزه على الكويت المستضيف”.