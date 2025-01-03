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رشيد جابر: نحن بحاجة لحضور ذهني كبير أمام البحرين

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - تحدث رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، عن مواجهة منتخب البحرين، غداً السبت، في نهائي كأس الخليج العربي..

وقال جابر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الأهم هو التركيز العالي والحضور الذهني القوي والرغبة في تحقيق الفوز. لدينا مباراة نهائية، هي الأولى من نوعها في هذه البطولة، وتجمعنا مع منتخب البحرين في مواجهة فاصلة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى حضور ذهني كبير بالمباراة، بالإضافة إلى المجهود والرغبة، فالمباريات مثل هذه لا تعترف بالتاريخ. التاريخ يساعد، ولكن ليس مفصلياً في مباراة حسم كهذه”.

وأتم: “نواجه منتخباً منظماً، قدم مباريات جيدة في البطولة، وفاز على منتخبات كبيرة مثل العراق والسعودية، بالإضافة إلى فوزه على الكويت المستضيف”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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