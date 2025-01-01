نقص فيتامين د: أعراض خفية تهدد صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح؟ هل تعاني من آلام العضلات أو تقلبات مزاجية؟ قد يكون نقص فيتامين د هو السبب. هذا الفيتامين المهم لا يقتصر دوره على صحة العظام، بل يؤثر على العديد من وظائف الجسم. في هذا المقال، سنتعرف على أهم الأعراض التي تدل على نقص فيتامين د وكيفية الحصول على الكمية الكافية منه.

أهمية فيتامين د:

فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في:

صحة العظام: يساعد في امتصاص الكالسيوم وبناء عظام قوية.

الجهاز المناعي: يعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والالتهابات.

الصحة العقلية: يساعد في تنظيم المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

أعراض شائعة لنقص فيتامين د:

التعب والإرهاق: يشعر الأشخاص بنقص في الطاقة والرغبة في النوم.

آلام العضلات: قد تشمل تشنجات العضلات وضعفها.

آلام العظام: خاصة في الظهر والحوض.

الاكتئاب وتقلبات المزاج: يشعر الشخص بالحزن والقلق بسهولة.

نزلات البرد المتكررة: ضعف الجهاز المناعي يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تساقط الشعر: قد يكون نقص فيتامين د أحد أسباب تساقط الشعر.

أسباب نقص فيتامين د:

قلة التعرض لأشعة الشمس: يعد التعرض لأشعة الشمس أهم مصدر لفيتامين د.

نظام غذائي فقير: عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.

سوء امتصاص الأمعاء: بعض الحالات الصحية تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات بشكل جيد.

كيفية الحصول على فيتامين د:

التعرض لأشعة الشمس: 10-20 دقيقة يوميًا تكفي في معظم الأحيان.

الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، صفار البيض، الحليب المدعم، منتجات الألبان المدعمة.

المكملات الغذائية: استشر طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لك.

نصائح للحفاظ على مستوى صحي من فيتامين د:

فحص مستوى فيتامين د: إجراء فحص دم لمعرفة مستوى فيتامين د في الجسم.

تغيير نمط الحياة: ممارسة الرياضة بانتظام وتناول غذاء صحي ومتوازن.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، استشر طبيبك لتشخيص وعلاج نقص فيتامين د.