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نقص فيتامين د: أعراض خفية تهدد صحتك

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح؟ هل تعاني من آلام العضلات أو تقلبات مزاجية؟ قد يكون نقص فيتامين د هو السبب. هذا الفيتامين المهم لا يقتصر دوره على صحة العظام، بل يؤثر على العديد من وظائف الجسم. في هذا المقال، سنتعرف على أهم الأعراض التي تدل على نقص فيتامين د وكيفية الحصول على الكمية الكافية منه.

أهمية فيتامين د:

فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في:

صحة العظام: يساعد في امتصاص الكالسيوم وبناء عظام قوية.
الجهاز المناعي: يعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والالتهابات.
الصحة العقلية: يساعد في تنظيم المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

أعراض شائعة لنقص فيتامين د:

التعب والإرهاق: يشعر الأشخاص بنقص في الطاقة والرغبة في النوم.
آلام العضلات: قد تشمل تشنجات العضلات وضعفها.
آلام العظام: خاصة في الظهر والحوض.
الاكتئاب وتقلبات المزاج: يشعر الشخص بالحزن والقلق بسهولة.
نزلات البرد المتكررة: ضعف الجهاز المناعي يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
تساقط الشعر: قد يكون نقص فيتامين د أحد أسباب تساقط الشعر.

أسباب نقص فيتامين د:

قلة التعرض لأشعة الشمس: يعد التعرض لأشعة الشمس أهم مصدر لفيتامين د.
نظام غذائي فقير: عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.
سوء امتصاص الأمعاء: بعض الحالات الصحية تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات بشكل جيد.

كيفية الحصول على فيتامين د:

التعرض لأشعة الشمس: 10-20 دقيقة يوميًا تكفي في معظم الأحيان.
الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، صفار البيض، الحليب المدعم، منتجات الألبان المدعمة.
المكملات الغذائية: استشر طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لك.

نصائح للحفاظ على مستوى صحي من فيتامين د:

فحص مستوى فيتامين د: إجراء فحص دم لمعرفة مستوى فيتامين د في الجسم.
تغيير نمط الحياة: ممارسة الرياضة بانتظام وتناول غذاء صحي ومتوازن.
استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، استشر طبيبك لتشخيص وعلاج نقص فيتامين د.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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