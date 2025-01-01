باريس سان جيرمان يقدم عرضاً مغرياً لضم محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

صلاح يمتلك عقداً مع ليفربول ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وكتب رومان كوليه جودين، الصحفي الشهير بشبكتي “يورو سبورت وسكاي سبورتس”، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “باريس سان جيرمان يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل”.

وأكد الصحفي، أن باريس يعرض على النجم المصري عقداً يمتد لثلاثة مواسم يتضمن راتباً أسبوعياً قدره 500,000 يورو..

وأتم جودين: “بينما يقدم ليفربول عرضاً لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400,000 يورو أسبوعياً لمدة موسمين فقط”.