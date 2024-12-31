 أطعمة تعزز النشاط وتخفف من إرهاق الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - مع قدوم فصل الشتاء، يشعر الكثيرون بالتعب والإرهاق، وهو ما يرتبط غالبًا بالعادات الغذائية ونمط الحياة. للتغلب على هذا الشعور والحفاظ على نشاطك اليومي، يمكن أن تلعب الخيارات الغذائية الصحيحة دورًا مهمًا.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك خمسة أطعمة صحية يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتعزيز الصحة العامة:

**الماء الدافئ مع الليمون**

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون، حيث يساعد هذا المشروب البسيط على تحسين الهضم وتعزيز عملية الأيض وإزالة السموم. يمكنك أيضًا إضافة قليل من الكركم للحصول على فوائد إضافية مضادة للالتهابات.

**الموز**

الموز غني بالبوتاسيوم والألياف والكربوهيدرات، مما يوفر طاقة طبيعية تدوم لفترة طويلة. إنه وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

**الشوفان**

يُعتبر الشوفان خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار، فهو غني بالألياف والبروتين، مما يمنحك طاقة مستدامة ويمنع تقلبات مستوى السكر في الدم التي قد تؤدي إلى الخمول.

**المكسرات والبذور**

تُعد المكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة.