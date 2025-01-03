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مدرب البحرين: النهائي سيكون صعباً أمام عُمان

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - تحدث دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، عن مواجهة منتخب عمان، غداً السبت، في نهائي بطولة “خليجي 26”.

وقال تالاييتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “كل اللاعبين كانوا على الموعد وأنا فخور بهم. النهائي سيكون صعباً أمام منتخب عُمان الذي يقدّم كرة قدم جميلة، وشاهدنا كيف تفوّق على المنتخب السعودي بعشرة لاعبين”.

وأضاف: “لا يوجد سرّ خلف عملنا، الجدية هي السبب واللاعبون جديون ويقدّمون كل شيء من أجل الفريق”.

وتابع: “مجموعة اللاعبين التي لديّ رائعة، وسيلعبون من أجل مملكة البحرين وأنفسهم وزملائهم الغائبين بسبب الإصابة… لاعبو منتخبنا يسعون لكتابة التاريخ مرة أخرى والفوز باللقب”.

وعن منتخب عُمان، أتم: “تأهل من مجموعة صعبة ولعب نصف نهائي صعب أمام المنتخب السعودي، وهم منتخب قوي جداً”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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