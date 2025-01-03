الكشف عن خطة باريس سان جيرمان للسوق الشتوية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطط باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “RMC سبورت” الفرنسية، فإن النادي الباريسي يركز في الفترة الحالية على ملف اللاعبين المرشحين للرحيل.

وأشارت الشبكة، أن باريس يرغب برحيل عدة لاعبين مثل راندال كولو مواني وميلان سكرينيار قبل التفكير بإبرام أي صفقة جديدة.

وأفادت الشبكة، أن هناك أندية ألمانية وإنكليزية تريد ضم كولو مواني، فيما يحظى المدافع السلوفاكي باهتمام بوروسيا دورتموند وغلطة سراي.

أما فيما يتعلق بملف التعزيزات، فإن إنريكي يخطط لضم رأس حربة وجناح هجومي، ولكنه استبعد 3 أسماء لا ينوي ضمها، وهم: فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وفيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة).