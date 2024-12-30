ما هي كمية السكر الموصى بها يومياً؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحذر الأطباء من الإفراط في تناول السكر، نظرًا لارتباطه بزيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثاني، ومشاكل القلب، بالإضافة إلى تسوس الأسنان. لذلك، ينصح بتقليل استهلاك السكر واختيار الأطعمة الخالية منه، واستبدال المشروبات السكرية بالمحليات الطبيعية مثل العسل أو التمر.

في هذا السياق، وضعت منظمة الصحة العالمية (WHO) وجمعية القلب الأمريكية (AHA) إرشادات محددة للكمية اليومية الموصى بها من السكريات. وأكدت أن الحد الأقصى للسكريات المضافة بالنسبة للنساء يجب ألا يتجاوز 6 ملاعق صغيرة (ما يعادل 25 غرامًا) يوميًا. أما بالنسبة للرجال، فينصح بأن لا تتجاوز الكمية 9 ملاعق صغيرة (36 غرامًا) يوميًا. أما الأطفال، فيجب أن تكون الكمية أقل من 6 ملاعق صغيرة يوميًا، وذلك حسب أعمارهم واحتياجاتهم من السعرات الحرارية.

تتضمن هذه التوصيات السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة مثل الحبوب المكررة، والمعجنات، والكعك، والحلوى، بالإضافة إلى المشروبات المحلاة مثل الشاي والقهوة. أما السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان، فهي لا تُحتسب ضمن هذه الكمية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مغذية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز الهضم والصحة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن السكريات الطبيعية في الأطعمة الطازجة تُعد مفيدة لصحة الجسم، بينما لا توفر السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة أي قيمة غذائية، بل تساهم في إضافة سعرات حرارية فارغة.

رغم أن السكر ليس ضارًا بطبيعته، إلا أن الاعتدال في تناوله هو الأهم. ومن المهم تقليل السكريات المضافة والتركيز على تضمين الأطعمة الكاملة والغنية بالعناصر الغذائية في النظام الغذائي للحفاظ على صحة أفضل على المدى الطويل.