هل يؤثر وقت تناول الطعام على مستوى السكر في الدم؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعلم أن وقت تناول وجباتك اليومية قد يلعب دورًا هامًا في مستوى السكر في دمك وخطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني؟ تشير دراسات حديثة إلى أن تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم قد يكون له تأثير كبير على صحتك.

ما الذي توصلت إليه الدراسات؟

أظهرت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين يتناولون معظم وجباتهم خلال النصف الأول من اليوم، أي قبل الساعة 5 مساءً، لديهم مستويات سكر في الدم أكثر استقرارًا مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجباتهم في وقت متأخر. هذا يعني أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لماذا يؤثر توقيت الوجبات على مستوى السكر في الدم؟

حساسية الأنسولين: تكون حساسية الجسم للأنسولين، وهو هرمون يساعد على نقل السكر من الدم إلى الخلايا، أعلى في الصباح. لذلك، فإن تناول الطعام في وقت مبكر يساعد الجسم على استخدام السكر بشكل أكثر فعالية.

اضطراب الساعة البيولوجية: يؤثر توقيت تناول الطعام على الساعة البيولوجية للجسم، والتي تنظم العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك تنظيم مستوى السكر في الدم.

زيادة الوزن: غالبًا ما يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بمرض السكري.

ما هو الوقت الأمثل لتناول الطعام؟

لا يوجد وقت محدد يناسب الجميع، ولكن بشكل عام، يُنصح بتناول وجبات أكبر في الصباح والظهر، وتقليل حجم الوجبات المسائية. كما ينصح بتجنب تناول وجبات دسمة أو غنية بالسكريات قبل النوم مباشرة.

نصائح للحفاظ على مستوى سكر صحي:

تناول وجبات منتظمة: حاول تناول 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين على مدار اليوم.

اختر الأطعمة الصحية: ركز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات والخضروات والفواكه.

قلل من السكريات والدهون المشبعة: هذه الأطعمة يمكن أن تؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم.

مارس الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

احتفظ بوزن صحي: السمنة هي عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري.

هذا وتؤكد الدراسات الحديثة أن توقيت تناول الوجبات يلعب دورًا هامًا في تنظيم مستوى السكر في الدم والوقاية من مرض السكري. من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي، يمكنك التحكم في مستوى السكر في الدم وتحسين صحتك بشكل عام.